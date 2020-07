Mit viel Vorschusslorbeeren startet MorphoSys in den heutigen Handel. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 121,30 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund null Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 121,60 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Investoren, die für MorphoSys bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wenn Sie MorphoSys bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

Fazit: Wie es bei MorphoSys weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.