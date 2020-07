PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben wie schon am Vortag wenig verändert geschlossen. Für Zurückhaltung sorgte am Freitag der Start des Sondergipfels der Europäischen Union (EU) in Brüssel. Bei dem Gipfel geht es unter anderem um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld dann in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zu stecken. Zudem ließ die rekordhohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA die Risikoneigung der Anleger zurückgehen.

In Prag gab der Leitindex PX um 0,01 Prozent auf 949,03 Punkte nach. Eine Kursschwäche gab es beim Schwergewicht Erste Group . Die Aktien der österreichischen Bank fielen nach einem negativeren Analystenkommentar der Deutsche Bank um 1,6 Prozent.