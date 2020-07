Ekotechnika wird zusammen mit Cognitive Pilot ein Servicenetzwerk für intelligente Landmaschinen in Russland aufbauen. Ein entsprechender Vertrag läuft über drei Jahre. In dieser Zeit soll das „Cognitive Agro Pilot“ System in 10.000 Mähdreschern eingebaut werden. Dabei handelt es sich um ein autonomes Fahr- und Steuerungssystem, das auf künstliche Intelligenz basiert. Dabei bedient ein Roboterassistent die Maschinen. Das ...