Die Autobank muss eine Reihe von Wertberichtigungen vornehmen. So hat eine Beteiligung, die AL Portfolio, beschlossen, das Neugeschäft einzustellen. Auch hat man die BaFin-Lizenz zurückgelegt. Autobank schreibt die Beteiligung in Höhe von 0,495 Millionen Euro in der Folge ganz ab. Das Kreditsaldo wird um 1,5 Millionen Euro wertberichtigt.Eine Neubewertung der adesion Factoring führt zu einer Abwertung von 0,836 Millionen Euro. ...