Die Nikola Motor Aktie gehört an der Börse zu diesen Hype-Werten, mit denen man in den vergangenen Wochen und Monaten schnell viele Prozente machen konnte, bei einem falschen charttechnischen Timing aber auch schnell einmal 20, 30 Prozent und mehr des eingesetzten Kapitals verlieren konnte. Nach einer völlig übertrieben anmutenden Rallye des Aktienkurses von Nikola Motor aus dem 10-Dollar-Bereich im April 2020 auf 93,99 Dollar am ...