Die Aktie des Automobilkonzerns Tesla aus den USA ist derzeit zu einem absoluten Schnäppchenpreis zu haben. Am Freitag musste das Unternehmen erneut eine Talfahrt verkraften und muss dementsprechend seine Anteilsscheine momentan deutlich günstiger zur Verfügung stellen. Für den Ersteinstieg sollte das der perfekte Moment sein, um an dieser Aktie teilzunehmen!

Tesla muss derzeit damit klar kommen, dass es nicht immer nur steil nach oben gehen kann, sondern auch Rückschläge dazu gehören. So einen durchlebt der amerikanische Konzern in diesem Moment und muss deshalb kurzfristig vom Kursziel 1.400 Euro Abstand nehmen und aus der Abwärtsspirale herauskommen. Dafür werden definitiv positive Nachrichten benötigt, damit der Kurs wieder auf positive Gedanken kommt.

Derzeit liegt der Kurswert nur noch bei schwachen 1.311,80 Euro und verabschiedet sich von 6,20 Euro. Das entspricht einem prozentualen Minus von 0,47 Punkten und bedeutet einen herben Rückschlag für das eigentlich sehr fortschrittliche Unternehmen, das Elektroautos produziert und somit einen aufstrebenden Markt bedient. Wohin wird diese Reise noch gehen, kann sich die Aktie wieder berappeln?

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.