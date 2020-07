Noch immer ist unklar, wo sich der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek aufhält. Marsalek ist seit dem 18. Juni verschwunden, er wird mit Haftbefehl gesucht. An jenem Tag wurde er bei Wirecard freigestellt. Zunächst wurde er auf den Philippinen vermutet, später galt China als möglicher Aufenthaltsort. Doch nun gibt es eine neue Spur von Marsalek.„Spiegel online“ berichtet am Nachmittag, dass sich der Gesuchte in ...