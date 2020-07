Börse Daily am Sonntag mit DAX, Daimler, Mastercard, Morgan Stanley, Teamviewer, Commerzbank, Alphabet, Shop Apotheke

Schließlich erkennen mehr und mehr US-Bürger, wie Trump zwar viel angekündigt, aber wenig erreicht hat. Zudem wird sein Versagen als Krisenmanager im Umgang mit der Corona-Pandemie immer deutlicher. Last but not least wird davon auch die konjunkturelle Entwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Saisonal betrachtet, befinden wir uns vor dem schwächsten Abschnitt des Börsenjahres. So zeigen sowohl der August als auch der September im langfristig Ergebnis. Dies lässt sich unter anderem auch auf die hoch gesteckten Erwartungen an die Zahlen des zweiten Quartals zurückführen.

Auch in diesem Jahr könnte sich hierbei die eine oder andere Enttäuschung ergeben. Denn die Anleger rechnen mit weiter steigenden Notierungen und mit guten Ergebnissen. Immer weniger gehen daher auch von einem erneuten Rücksetzer aus. Was ein klares Warnsignal darstellt.

Daimler: Chance von 43 Prozent (14.07.2020) Auto-Aktien gehören zu den Zyklikern, welche in wirtschaftlichen Krisenzeiten nicht selten unter die Räder kommen. Außerdem befindet sich die Auto-Industrie ohne Zweifel in einem tiefen Wandel. Der StayLow-Optionsschein auf Daimler scheint somit einen näheren Blick wert. Lesen Sie hier weiter.

Mastercard: Im Korrekturmodus (14.07.2020) In dieser Woche beginnt wieder die US-Berichtssaison und dürfte für die eine oder andere Überraschung sorgen. Den Anfang machen US-Banken, der Blick richtet sich gegen Monatsende aber auch auf Zahlungsdienstleister, wie beispielshalber Mastercard. (14.07.2020) In dieser Woche beginnt wieder die US-Berichtssaison und dürfte für die eine oder andere Überraschung sorgen. Den Anfang machen US-Banken, der Blick richtet sich gegen Monatsende aber auch auf Zahlungsdienstleister, wie beispielshalber Mastercard. Lesen Sie hier weiter.

Morgan Stanley: Ist diese Hürde zu hoch? (16.07.2020) Die in dieser Woche angelaufene Berichtssaison birgt Licht und Schatten. Die deutlich gesenkten Erwartungen der Investoren können daher häufig übertroffen werden, am Beispiel der US-Investmentbank Morgan Stanley sieht die Sache aber doch etwas anders aus. (16.07.2020) Die in dieser Woche angelaufene Berichtssaison birgt Licht und Schatten. Die deutlich gesenkten Erwartungen der Investoren können daher häufig übertroffen werden, am Beispiel der US-Investmentbank Morgan Stanley sieht die Sache aber doch etwas anders aus. Lesen Sie hier weiter.