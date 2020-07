Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Die neueste Produktlinie soll vor allem die stationäre Stromversorgung unterstützen und soll große Teile des 15 Milliarden Dollar schweren Marktes abgreifen können. Des Weiteren hat die Unternehmensberatung Mckinsey einen Bedarf von 40 HW Notstromkapazitäten angemeldet, die mithilfe der Plug Power Technologien bereitgestellt werden sollen.

Zum Ende der Woche geht der Aktienkurs minimal runter und liegt aktuell bei 8,99 US-Dollar. Insgesamt liegt der Rückgang bei lediglich 0,065 US-Dollar und 0,72 Prozent. Am 6.7. war die Aktie kurz davor die Marke von 10 US-Dollar zu knacken, landete jedoch nur bei 9,98 US-Dollar. Demnächst sollte das Erreichen dieses Meilensteins wieder Thema sein.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.