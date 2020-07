McPhy und Northern Data – was nun?

Manchmal ist es auch unser Job, vor Aktien zu warnen, die wir nie empfohlen hatten. Zugegeben bei McPhy und Northern Data sind die Vorraussetzungen unterschiedlich. Zwar sind beide in absoluten Boom-Branchen unterwegs, bei McPhy gibt es jedoch keinen Grund an der Rechtmäßigkeit zu Zweifeln. Bei Northern Data sieht das anders aus, weshalb wir unseren Abonnenten am frühen Mittwoch Nachmittag geraten hatten die Aktie zum damaligen Kurs von 68 Euro zu verkaufen. McPhy ist ein spannender Wasserstoff-Titel aus Frankreich, jedoch komplett überbewertet. Nun hat die Phantasie für ein Wasserstoff-Flugzeug die Aktie angeschoben. Der Prototyp soll 2029 vorgestellt werden. Das sind gute Signale für den Ausstieg. Tägliche Trades, Ideen, Research und Einschätzungen finden Sie hier. Testen Sie uns unverbindlich…Auf beide Aktien gibt es nun auch Short-Möglichkeiten, so wie auf viele der heiß gelaufenen Titel. Wie bei Nel muss man aber genau aufpassen, was und wie man handelt. Montag im Turbo-Dienst gibt es die Infos von uns dazu.