Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle vom 25.06. überschrieben wir mit „Das sieht vielversprechend aus!“ und thematisierten damals die exzellente charttechnische Lage bei Kupfer.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen entwickelte der Kupferpreis eine ansprechende Aufwärtsdynamik. Einige Lichtblicke in puncto Konjunkturdaten und das Prinzip Hoffnung trieben den Kupferpreis an. Hinzu kamen weitere positive Signale seitens der Charttechnik, denn der noch zuletzt limitierende Widerstandsbereich 2,52 / 2,60 US-Dollar wurde überwunden. Zudem kreuzte Kupfer seine 200-Tage-Linie bullisch. Nach ersten Gewinnmitnahmen, die kürzlich im Bereich von 2,65 US-Dollar einsetzten, läuft Kupfer diesen Bereich erneut an. Zuvor war es wichtig, dass Kupfer den jüngsten Rücksetzer oberhalb der 200-Tage-Linie halten konnte. Die aktuelle Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 2,75 US-Dollar oder 2,80 US-Dollar. Selbst die Doppeltopformation aus dem Dezember 2019 / Januar 2020, die damals bei 2,87 US-Dollar markiert wurde, kommt nun so langsam aber sicher in Reichweite. Auf der Unterseite gilt es, Rücksetzer idealerweise auf 2,60/2,52 US-Dollar zu begrenzen. Unter die 2,40 US-Dollar sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

In den letzten Handelstagen und –wochen knackte Kupfer einen charttechnischen Widerstand nach dem nächsten. Zuletzt gelang es dem Industriemetall auch, die thematisierte Doppeltopformation aus dem Dezember 2019 / Januar 2020, die damals bei 2,87 US-Dollar markiert wurde, auszuhebeln. Kupfer nimmt aktuell Anlauf auf die 3,00 US-Dollar-Marke; ein Preisniveau, das Kupfer zuletzt im ersten Halbjahr 2018 innehatte. Um die charttechnische Betrachtung an dieser Stelle abzuschließen: Sollte es über die 3,0 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 3,2 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite sollte nun die Zone 2,8 / 2,75 US-Dollar tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Das positive Chartbild wird auch durch die wieder nach oben abdrehende 200-Tage-Linie bestätigt.

Unter fundamentalen Aspekten hat sich bei Kupfer mittlerweile eine interessante Gemengelage installiert. Positive (chinesische) Konjunkturdaten haben das konjunktursensible Metall zurück ins Spiel gebracht. Zudem hat sich in den letzten Wochen der Abbau der Lagerbestände (u.a. an der LME) beschleunigt. Gleichzeitig schürt das aktuelle Infektionsgeschehen in Chile und Peru, beides bekanntermaßen große Kupferproduzenten, Sorgen auf der Angebotsseite.

Kurzum: Kupfer hat aktuell das Momentum auf seiner Seite und wird sowohl von technischen als auch von fundamentalen Faktoren angetrieben. Die Bewegung ist bereits überkauft. Mit Gewinnmitnahmen ist daher zu rechnen. Wichtig ist, dass sich diese oberhalb von 2,75 US-Dollar abspielen, so sie denn tatsächlich kommen sollten.