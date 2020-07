Mitten im Corona-Lockdown hatten wir getitelt, dass Steico die Delle verkraften kann (vgl. PB v. 29.4.). Nun zeigen die Hj.-Zahlen vom Donnerstag (16.7.), dass die Baubranche gut läuft und die ökologischen Bauprodukte der Feldkirchener weiter gesucht werden.

Steico ist Weltmarktführer bei Holzfaser-Dämmstoffen und steigerte den Umsatz trotz Covid-19 um 3,3% auf 144,2 Mio. Euro. Das EBIT sank um moderate 10,9% auf 12,2 Mio. Euro. Durch die Lockerungen der Corona-Beschränkungen werde das 2. Hj. sogar wieder von neuen Wachstumsimpulsen und Nachholeffekten geprägt sein, so Steico. Deshalb investiert das Unternehmen bereits in die Kapazitätserweiterung und baut in Polen und Frankreich neue Anlagen. 2020 erwarten die Bayern wie bisher ein Erlösplus von 0 bis 5%. Bei der EBIT-Marge wurde die Planung allerdings auf 8,5 bis 9,5% (bisher: 7,5 bis 8,5%) hochgeschraubt.