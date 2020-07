Brent C.O. beendete die Handelswoche unmittelbar innerhalb der massiven Widerstandszone 43 / 44 US-Dollar, die bislang dem Ölpreis so erfolgreich den Weg in Richtung 50,0 US-Dollar versperrt.

Das Handelsgeschehen der letzten Wochen spielte sich maßgeblich im Bereich von 40,0 bis 44,0 US-Dollar ab. Insofern drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob sich bei Brent C.O. Druck aufbaut…

Das fundamentale Umfeld ist weiterhin ambivalent. Angebots- und Nachfrageseite sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Wie stark springt die Ölnachfrage infolge der wirtschaftlichen Erholung an? Wie schnell leeren sich die vollen Lager? Wie verhält sich die OPEC+?

Die ganze Gemengelage manifestiert sich in der aktuellen, etwas unentschlossen wirkenden, Seitwärtsbewegung. Die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 10.07. vermochten es auch nicht, den Ölpreisen neuen Schwung zu verleihen. Die Energy Information Administration gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 10.07. mit 11,0 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche unverändert an. Der Ölproduktion in den USA hat sich nach dem kräftigen Rückgang im April und Mai auf diesem Niveau stabilisiert. Die US-Rohöllagerbestände reduzierten sich im Berichtszeitraum um 7,5 Mio. Barrel auf nunmehr 531,7 Mio. Barrel. Was sich zunächst positiv anhört, wird durch einen Vergleich etwas relativiert: Die Bestände liegen noch immer um 17 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre.

Aus charttechnischer Sicht dürfte es spannend werden, sobald sich Brent C.O. aufmacht, seine aktuelle Handelsspanne im Bereich von 40,0 bis 44,0 US-Dollar zu verlassen. Bei einem Rutsch unter die 40,0 US-Dollar würden sich der Bereiche um 38,2 / 36,4 US-Dollar und 32,0 US-Dollar als potentielle Bewegungsziele aufdrängen, wohingegen ein Ausbruch über die 44,0 US-Dollar die 50er Marke ins Spiel bringen könnte.