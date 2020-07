69.73% der Schweizer Discountzertifikate haben im zweiten Quartal 2020 eine höhere Rendite als die Direktinvestitionen in die zugrundeliegenden Basiswerte erzielt.

Zur Beantwortung dieser Frage hat die TTMzero GmbH die Kursentwicklung von Discountzertifikaten im ersten und zweiten Quartal 2020 mit der Performance von Direktinvestments in die jeweiligen Basiswerte verglichen.

Dafür hat TTMzero Discountzertifikate untersucht, die sich auf einen der fünf der wichtigsten Schweizer Basiswerte - den Leitindex SMI bzw. die vier Schweizer Blue Chips Novartis, Roche, Nestlé und UBS - beziehen.

Für die untersuchten Zertifikate wurden die Renditen berechnet und mit den Renditen aus den Basiswert-Direktinvestitionen verglichen.

Im ersten Quartal basierte die Analyse auf 873 Discountzertifikaten auf die oben genannten Schweizer Basiswerte, im zweiten Quartal lagen der Untersuchung 631 Zertifikate auf diese Werte zugrunde. Die Performance-Ermittlung für jedes Zertifikat begann jeweils am ersten Handelstag des Zertifikats im Quartal und endete mit dem letzten Handelstag des Zertifikats in dem entsprechenden Quartal.

Wie erwartet verlief das zweite Quartal deutlich positiver als das erste:

Der Anteil der Discountzertifikate mit positiver Rendite lag im zweiten Quartal mit 79,87% deutlich über dem des ersten Quartals (28,41%); bei den Direktinvestitionen in die Basiswerte konnten in Q2 69,73% eine positive Rendite vorweisen gegenüber Q1 mit 28,75%.

Während im ersten Quartal die durchschnittliche Zertifikate-Rendite bei -26,48% p.a. lag, betrug diese im zweiten Quartal bereits wieder +15,90% p.a.. Ähnlich bei den Basiswerten: Diese hatten im Durchschnitt eine jährliche Rendite von -29,14% im ersten und +21,34% im zweiten Quartal. Demnach fielen bei gleicher Tendenz die Ausschläge bei den zugrunde liegenden Basiswerten sowohl im positiven als auch im negativen Bereich etwas stärker aus als bei den Zertifikaten.

In beiden untersuchten Zeiträumen – Q1 und Q2 – erzielte die Mehrzahl der Discountzertifikate eine höhere Rendite als der zugrundeliegende Basiswert. So war dies bei gut 50% der Zertifikate im ersten und bei gut 69% im zweiten Quartal der Fall.

Der Anteil an Discountzertifikaten, die in dem entsprechenden Untersuchungszeitraum eine positive Rendite erzielten, trotz gleichzeitig negativer Entwicklung des Basiswertes, lag im ersten Viertel des Jahres bei gut 5% und im zweiten Quartal bei über 12%.

Bei einem Vergleich der impliziten Volatilität der zugrunde liegenden Basiswerte – einer von vielen Kennzahlen, die TTMzero berechnet – fällt auf, dass die erwartete Schwankung des Basiswertes im zweiten Quartal mit 24,88% höher lag als im ersten Quartal (16,38%). Diese Kennzahl wird jeweils am ersten Handelstag des Zertifikats im Quartal berechnet, also für das erste Quartal am 2. Januar 2020, als die Covid-19 Krise noch in weiter Ferne lag. Die Berechnung für das zweite Quartal erfolgte am 1. April 2020, als die Märkte generell eine hohe Volatilität aufwiesen und große Unsicherheiten existierten. Eine erhöhte implizite Volatilität führt zu höheren Discounts - für neu-emittierte Discount-Zertifikate konnten daher attraktivere Konditionen beobachtet werden..

„Unsere Untersuchung des Schweizer Marktes hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem Discount-Zertifikat in unruhigen Zeiten eine positive Rendite zu erzielen, höher ist, als dies bei einer Investition in den zugrundeliegenden Basiswert der Fall ist“ resümiert Simon Ullrich, Managing Partner bei TTMzero.

„Darüber hinaus konnte selbst in dem schwierigen Marktumfeld des ersten Quartals jedes dritte fällige Discount-Zertifikat seine Maximalrendite erzielen. Im zweiten Quartal lag dieser Anteil sogar bei über 93%.“

