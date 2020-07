Kann die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Zwischenhoch von Anfang Juni bei 155 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Obwohl sich die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) seit dem am 19.3.20 bei 79,98 Euro gesehenen Jahrestief bereits um nahezu 80 Prozent erholen konnte, notiert sie mit derzeit 142 Euro noch deutlich unterhalb des Niveaus von 170 Euro, auf dem sie sich noch vor dem Corona-Crash befunden hatte. Nach den guten Zahlen von Daimler und der Erholung der Verkaufszahlen in China legte die VW Vzg.-Aktie - begünstigt durch das durchwegs positive Marktumfeld - in der vergangenen Woche deutlich zu.

Wegen der Umsatzverbesserungen im Juni wird die VW Vzg.-Aktie in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 180 Euro (UBS) zum Kauf empfohlen. Kann die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 8.6.20 bei 155 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.