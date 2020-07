DNB-Fondsmanager Sigurdsen: "Abfall verursacht jährlich 1,6 Mrd. Tonnen CO2"

Ein Kommentar von Jon Sigurdsen, Portfolio-Manager des DNB Fund – Renewable Energy:

Weltweit produzieren wir 0,74 Kilogramm Abfall pro Person und Tag. Etwa 70 % dieses Abfalls werden überhaupt nicht verarbeitet. Ein großer Teil dessen, was verarbeitet wird, erfolgt nicht auf eine effiziente oder ausreichende Weise. Da Abfall jährlich für 1,6 Milliarden Tonnen CO2 verantwortlich ist, was etwa 5 % der weltweiten Emissionen entspricht, verursacht Abfall ein bedeutendes Umweltproblem. Darüber hinaus nehmen feste Abfälle auch wertvoll verfügbaren Raum ein. Die treibenden Kräfte hinter dem Vorstoß zur Kreislaufwirtschaft sind die gleichen, die wir in den letzten Jahren bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gesehen haben - politische Entscheidungen, die zu neuen regulatorischen Richtlinien führen, eine verstärkte Konzentration der Verbraucher auf umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, die soziale Verantwortung der Unternehmen und nicht zuletzt wirtschaftliche Faktoren.

Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil des 750 Milliarden Euro schweren COVID-19-Konjunkturpakets der EU