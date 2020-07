Union Investment Analyse: Schere zwischen Gewinnern und Verlierern am Kapitalmarkt öffnet sich in der Krise weiter

Man braucht gar nicht das ganze Alphabet durchzugehen, Gewinner und Verlierer der Corona-Krise stehen dicht beieinander. Da wäre zum einen Amazon. Die Geschäfte des Online-Händlers gingen in der Lockdown-Zeit durch die Decke. Auf der anderen Seite blieb bei American Airlines fast alles am Boden. Beide Beispiele zeigen: Die Schere zwischen erfolgreichen und erfolglosen Unternehmen geht auch in diesen Krisenzeiten deutlich auseinander. Wir skizzieren, wie aktive Fonds von dieser Entwicklung profitieren können.

Zahlen sagen manchmal mehr als tausend Worte – in diesem Fall besonders. Bevor die Corona-Krise Mitte Februar begann, auch an den westlichen Börsen ihre Spuren zu hinterlassen, war für Anleger des US-Online-Giganten Amazon noch „business as usual“: Bereits im Kalenderjahr 2019 war der Kurs um rund 20 Prozent gestiegen, bis zum 19. Februar 2020 kamen noch einmal mehr als 17 Prozent hinzu. Den marktbreiten S&P 500 hatte die Aktie in diesen knapp 14 Monaten um mehr als sechs Prozent hinter sich gelassen.

Einen ganz ähnlichen Verlauf – zumindest mit Blick auf die Richtung – hatten bis hierhin die Aktien von American Airlines genommen. Zwar stand 2019 für die größte Fluggesellschaft der USA unter keinem guten Stern (-41 Prozent). Von Anfang Januar 2020 bis zum Jahreshoch am 12. Februar 2020 ging es aber um mehr als sechs Prozent aufwärts – immerhin rund 1,8 Prozentpunkte mehr als der S&P 500.