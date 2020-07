Zalando profitiert vom Online-Boom

Werbung. Die Corona-Krise hat in der Phase des Lockdowns zu einem sprunghaften Anstieg der Online-Bestellungen geführt und könnte das Einkaufsverhalten vieler Konsumenten nachhaltig verändern. Während das Shoppingerlebnis im klassischen Filialhandel durch die Maskenpflicht getrübt bleibt, haben auch ehemals treue Offline-Käufer die Bestellungen per Mausklick schätzen gelernt. Zalando geben diese Entwicklungen einen neuen Schub. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres legte die Zahl der aktiven Kunden auf der Mode-Plattform um 17,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 31,9 Millionen zu. Dabei wuchs der Umsatz des Internethändlers um 10,6 Prozent auf gut 1,5 Mrd. Euro. Bevor die Welle an Kundenorders zu erahnen war, ging das Management sogar von sinkenden Umsätzen im Jahr 2020 aus.

Für das zweite Quartal hat der Konzern mittlerweile deutliche Zuwächse beim Umsatz sowie beim operativen Ergebnis in Aussicht gestellt. Analysten zeigten sich positiv überrascht und hoben ihre Kursziele daraufhin teils kräftig an. Ehemals lagen die durchschnittlichen Erwartungen bei einem Umsatzwachstum von 16 Prozent und einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 104 Mio. Euro nur leicht über dem Vorjahreswert (102 Mio. Euro). Doch das Zalando-Management geht nun von deutlich höheren Steigerungsraten aus. Neben dem veränderten Einkaufsverhalten der Kunden profitiere man von der Umsetzung der Plattformstrategie. Hier folgt Zalando seinen großen Vorbildern aus den USA. Folglich hat sich das Angebot des Berliner Online-Händlers über Schuhe und Kleidung auch auf Kosmetik und Accessoires ausgedehnt. Margenstarke Markenhersteller nutzen den Vertriebsweg der Plattform und auch stationäre Händler können ihre Produkte über Zalandos Partnerprogramm anbieten.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres musste der MDAX®-Konzern trotz des Kunden- und Umsatzwachstums allerdings noch einen operativen Verlust hinnehmen. Wegen Sonderabschreibungen auf den Warenbestand und teils schwacher Nachfrage lag das bereinigte Ebit bei -98,6 Mio. Euro. Aufgrund der guten Geschäfte ab April soll davon im Gesamtjahr nicht mehr viel zu spüren sein. Hier peilt das Management einen operativen Gewinn zwischen 100 und 200 Mio. Euro nach 225 Mio. Euro im Vorjahr an. Dabei soll der Umsatz gegenüber dem Vorjahreswert von 6,5 Mrd. Euro um 10 bis 20 Prozent zulegen.

Auch die Zalando-Aktie musste während des allgemeinen Börseneinbruchs in diesem Frühjahr kräftige Rückschläge hinnehmen. Mittlerweile wurden die Kursverluste aber aufgeholt und die Notierungen haben sogar neue Rekordstände erreicht. Im Zuge dessen sind die impliziten Volatilitäten zwar zurückgegangen. Als Wachstumstitel in einem allgemein nervösen Börsenumfeld bietet die Zalando-Aktie jedoch weiterhin ein Volatilitätsniveau, das Investmentalternativen wie DuoRendite Aktienanleihen mit hohen Festzinsen bei schneller Teilrückzahlung ermöglicht.

Dreimal 3,25 Prozent p.a. Festzins und Marktrisiko nur für den halben Nennbetrag

Die DekaBank 3,25 % Zalando DuoRendite Aktienanleihe 08/2023 (WKN DK0XMB) zahlt nach einem Jahr 3,25 Prozent Zinsen bezogen auf den Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro. Gleichzeitig erhält der Anleger die Hälfte des Nennbetrags (500,00 Euro) marktunabhängig zurück. Der verbleibende Nennbetragsanteil (500,00 Euro) wird in den beiden nachfolgenden Perioden weiter zu 3,25 Prozent verzinst und ebenfalls vollständig zurückgezahlt, wenn die Zalando-Aktie zur finalen Bewertung am 04.08.2023 mindestens in Höhe des Basispreises (80,00 Prozent des Startwerts) schließt.

Anderenfalls drohen bei der Rückzahlung Verluste, weil statt der zweiten Hälfte des Nennbetrags im Wert gesunkene Zalando-Aktien zu 80 Prozent des Startwerts an den Anleger übertragen werden. Wie bei jeder Schuldverschreibung ist außerdem das Emittentenrisiko zu beachten. Dies bedeutet, dass insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 20.07.2020 bis 07.08.2020, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter der Einheit Private Banking, Produktmanagement und Product Sales der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.