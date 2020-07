BASF steigt bei Software-Unternehmen SmartAHC ein

Die Venture-Capital-Sparte von BASF steigt bei SmartAHC ein. Die Gesellschaft sei ein Anbieter digitaler Lösungen für die Schweinehaltung im chinesischen Markt und sei im Jahr 2014 von Absolventen der Technischen Universität Nanyang in Singapur gegründet worden, so BASF am Montag. Zudem haben Evonik und das chinesische Unternehmen Shenzhen Sinoagri E-Commerce in die Gesellschaft investiert.Finanzielle Details zur Beteiligung ...