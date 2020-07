Das Immobilien-Unternehmen The Grounds Real Estate Development AG meldet einen Wechsel im Management. „Thomas Prax, ist mit Wirkung zum 31. Juli 2020 zurückgetreten und wird das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen verlassen”, heißt es vonseiten der Gesellschaft, die mit Jacopo Mingazzini gleich den Nachfolger präsentiert. Der Manager werde mit Wirkung zum 01. August 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt, kündigt The ...