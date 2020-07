DAX – Corona bleibt im Blickfeld der Anleger

Anleihen: Kurse gaben nach

An den deutschen Anleihemärkten haben die Kurse in der vergangenen Woche nachgegeben. Der Optimismus der Anleger hinsichtlich einer rascheren Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie beziehungsweise den Gegenmaßnahmen wirkte sich negativ auf die Notierungen der als sicher geltenden Bundespapiere aus. Im Wochenvergleich legte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von -0,47 auf -0,45 Prozent zu. Die Umlaufrendite stieg von -0,51 auf -0,48 Prozent.

US-Märkte hoffen auf Stützungsmaßnahmen

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend zugelegt. Zwar wirkten sich Sorgen vor einer sogenannten zweiten Welle angesichts neuer Rekordstände bei den Corona-Neuinfektionszahlen belastend aus, Auftrieb kam aber von Hoffnungen auf einen Impfstoff und eventuelle weitere Stützungsmaßnahmen der US-Regierung. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 2,3 Prozent auf 26.671,95 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index legte um 1,2 Prozent auf 3.224,73 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq-100-Index allerdings gab 1,8 Prozent ab auf 10.645,22 Punkte. Neben Gewinnmitnahmen bei einigen zuletzt sehr gut gelaufenen Technologietiteln belastete hier auch das Minus beim Streaming-Dienst Netflix nach Vorlage der Geschäftszahlen.

Ausblick: Was macht die EU?

Zu Beginn der aktuellen Handelswoche dürften die Anleger an den deutschen Aktienbörsen vor allem auf die weiteren Entwicklungen beim Sondergipfel der Europäischen Union blicken. Hier richten sich die Hoffnungen auf eine Einigung auf die Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie-Folgen. Sollten die Verhandlungen noch völlig scheitern, könnte dies die Stimmung an den Märkten dämpfen, ein Erfolg könnte dagegen den Optimisten weitere Argumente liefern. Auch ansonsten dürfte unverändert vieles von der Corona-Nachrichtenlage abhängen. Neuigkeiten in Bezug auf die Impfstoff-Entwicklung könnten den Börsen dabei Auftrieb verleihen, weitere Negativnachrichten die Stimmung trüben.