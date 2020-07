DE30 erholt sich und erreicht neues Hoch nach der Pandemie

++ Wiederaufnahme der Gespräche über den EU-Wiederaufbaufonds um 16:00 Uhr ++ Der DE30 erholt sich und testet die 13.000 Punkte-Marke ++ Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages will sich nächste Woche mit Wirecard befassen ++

Die europäischen Indizes verzeichneten kurz nach dem Start der Sitzung einen Rückgang, wovon sie sich wieder erholen konnten. Die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indizes handeln zusammen mit den US-Futures höher. Der EU-Gipfel zum Wiederaufbaufonds hat noch nicht zu einer Einigung geführt, aber die Gespräche sollen im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden.

Europäische Staats- und Regierungschefs streben eine Einigung an

Der EU-Gipfel zum EU-Wiederaufbaufonds war für Freitag und Samstag angesetzt. Da die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder an den beiden Tagen jedoch nicht in der Lage waren, eine gemeinsame Basis zu finden, wurden die Gespräche bis zum Sonntag verlängert. Es sollten Fortschritte erzielt werden, aber es wurde eine weitere Pause eingelegt und die Verhandlungen werden heute um 16:00 Uhr wieder aufgenommen. Die sogenannten ,sparsamen Länder’ wollen, dass ein größerer Teil der 750 Milliarden Euro als Darlehen und nicht als Zuschüsse ausgezahlt wird, was bedeutet, dass die Begünstigten sie zurückzahlen müssen. Der ursprüngliche Vorschlag sah Zuschüsse in Höhe von 500 Milliarden Euro und Darlehen in Höhe von 250 Milliarden Euro vor. Jüngste Medienberichte behaupten jedoch, dass die ,sparsamen Länder’ bereit sind, einen Vorschlag mit 390 Milliarden Euro an Darlehen und 360 Milliarden Euro an Zuschüssen zu unterstützen. Der DE30 stürzte zu Beginn der heutigen Sitzung ab und testete die Unterstützungszone bei 12.800 Punkten. Der Index konnte die Verluste jedoch wieder aufholen und ist um etwa 200 Punkte gegenüber den Tagestiefs angestiegen. Der Index erreichte einen neuen Höchststand nach der Pandemie und testet den psychologischen Widerstand bei 13.000 Punkten. Dieser Bereich erlebte Ende 2019 und Anfang 2020 zahlreiche Kursschwankungen und ist das größte Hindernis auf dem Weg zu einem Allzeithoch von etwa 13.800 Punkten. Sollte es nicht möglich sein das Hoch zu durchbrechen, könnte sich der Index auf die kurzfristige Unterstützung bei 12.850 Punkten zurückziehen. Die Gespräche über den EU-Wiederaufbaufonds sind das Schlüsselthema, auf das die DE30-Händler heute achten müssen. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages wird am nächsten Mittwoch zusammenkommen, um den Skandal um Wirecard (WDI.DE) zu diskutieren. Es wird erwartet, dass Finanzminister Scholz daran teilnimmt. Scholz ist in die Kritik geraten, nachdem bekannt wurde, dass er 18 Monate lang über die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard Bescheid wusste, bevor das Zahlungsunternehmen zusammenbrach. Wirtschaftsminister Altmaier wird womöglich auch anwesend sein.

Daimler (DAI.DE) gab Ende letzter Woche das vorläufige Ergebnis für das zweite Quartal bekannt. Der deutsche Autobauer erwartet einen EBIT-Verlust von 1,68 Milliarden Euro. Der zuvor erwartete EBIT-Verlust betrug 2,1 Milliarden Euro.

DE30-Mitglieder um 11:09. Quelle : Bloomberg

