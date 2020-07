Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund: Dieser Fonds verbindet Rendite und Impact

Der Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund setzt auf ein konzentriertes Aktien-Portfolio aus maximal 60 Unternehmen, die direkt nachhaltig wirken. Wir haben uns das Konzept näher angesehen.

Der Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (ISIN: LU0348926287) ist bereits 2008 aufgelegt worden und investiert seitdem in Unternehmen, die eine ökologische und nachhaltige Gesellschaft befördern. Das thematisch ausgerichtete Portfolio adressiert grundsätzlich die Verbesserung der Umwelt, ein Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung des Klimawandels. „Unser fundamentaler Investmentprozess nach dem Bottom Up-Prinzip zielt darauf ab, ein Portfolio von Anlageideen mit hohem Überzeugungsgrad zu identifizieren, die mit ihren innovativen Klima-Lösungen in Zukunft hohe Cashflows generieren werden“, führt Thomas Sörensen aus.