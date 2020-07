Nächste Hammer-News innerhalb weniger Tage: Noch vor Eröffnung in Kanada handeln!

Liebe Leserinnen und Leser,

Clevere Anleger erkennen diese Gewinnchance sofort! Die Aktien des Goldentwicklers Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R) dürften derzeit zu den heißesten Favoriten auf den nächsten Kursverdoppler sein und sie können nun einige Stunden vor Eröffnung an der Heimatbörse handeln! Der Red Lake Gold District beherbergt einige der reichsten Goldvorkommen der Welt und hat bereits mehr als 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert. Darunter 18 Millionen Unzen aus der nahe gelegenen Red Lake Mine und Campbell Mine, die von Newmont Goldcorp betrieben werden. Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R) haben nach der Bekanntgabe des Bohrprogramms im Newman Todd-Projekt heute eine echte Knallerpersonalie verkündet!

Russell Starr ist mit Wirkung vom 21. Juli 2020 zum neuen Chief Executive Officer und President des Unternehmens ernannt. Diese Pressemeldung hat das Unternehmen soeben veröffentlicht. die den Kurs nach oben katapultieren können.

Russell Starr ist ein Unternehmer und Finanzexperte, der sich auf Unternehmen aus den Bereichen Bergbau & Exploration, Unternehmensberatung, Unternehmensentwicklung und M&A konzentriert.

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, M&A, Investitionen und Unternehmensentwicklung. Russell Starr dürfte Ihnen bereits von einigen Unternehmen wie Auryn Resources, Canada Nickel oder Gold Terra Resource Corp. ein Begriff sein, die kurstechnisch unter ihm in eine hervorragende Entwicklung genommen haben!

Russell Starr auf dem Canadian Mining Symposium 2018 in London auf der Investoren-Präsentation für Auryn Resources. Quelle: Screenshot Youtubevideo The Northern Miner



Durch seine leitenden Funktionen zuvor in der Finanzwelt unter anderem bei RBC Capital Markets und Scotis Capital besitzt er weiterhin exzellenten Kontakte und ist ein Dealmaker, der für die Gesellschaften das benötigte Capital einwerben kann. So hat er bereits über 1 Milliarde kanadische Dollar für Unternehmen in der frühen Unternehmensphase einwerben können!

Nehmen Sie sich einmal 5 Minuten Zeit und ich erkläre Ihnen wieso der Start des Bohrprogramms und der neue CEO auch der Start für eine neue Kursrallye für die Aktie von Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R) sein kann!

Das ist nun die zweite Hammer-News innerhalb weniger Tage. Erst vor knapp einer Woche konnte das Unternehmen den Bohrstart für 3.000 Meter-Programm im Newman Todd-Projekt verkünden!

David Velisek, zu dem Zeitpunkt noch CEO von Trillium Gold Mines, kommentierte diesen glorreichen Tag wie folgt:

„Mit unseren neuen technischen und neuem Managementteam, unseren erneuten Bemühungen, die Struktur von Newman Todd zu bohren, verfolgen wir das Ziel, die Größe und den Gehalt der bekannten mineralisierten Zonen zu erhöhen, die hochgradige Mineralisierung in die Tiefe zu verfolgen und in potenziellen Parallelstrukturen zu explorieren, um neue Goldzonen zu entdecken".

Die Newman Todd-Projekt wird nach sieben Jahren Pause weiter erkundet, denn es gibt mehrere unerprobte Zonen und neue geologische Modelle, die laut Analystenstudie ein Vorkommen von mindestens 1 Mio. Goldunzen in Aussicht stellen, die zudem deutlich größer werden könnt.

Weil die Erdschichten eine erhebliche Goldmineralisierung bis wenigstens fast einem Kilometer unter der Oberfläche beherbergen, was durch frühere Bohrungen und hochgradige Adern in 800 Metern Tiefe, mit 8 Gramm Gold pro Tonne bestätigt wurde.

Das Geheimnis vom Gold in dieser Lagerstätte des „Red Lake“ sticht sofort ins Auge – Wie im Bild mit 681 Gramm pro Tonne Goldgehalt (Rekordverdächtig!!!)

Hier geben sich die Weltkonzerne die Klinke in die Hand, in dem Gebiet. Durch den Kauf des Red Lake Minenkomplexes vom weltgrößten Konzern Newmont Corporation durch die australische Evolution Mining, für 375 Millionen US-Dollar wurde die Bedeutung der Region deutlich, die überreif für neue Entdeckungen und Übernahmen wird.

Tatsächlich handelt es sich bei Trillium um die potenzielle „Wiederholung“ der Erfolgsgeschichte wie sie der „Milliarden-Explorer“ Great Bear Resources schrieb , der mittlerweile als „Shooting-Star“ an der Börse gefeiert wird, mit fast 700 Millionen US-Dollar Bewertung . Fraglos, eine der mit Abstand erfolgreichsten Goldaktien der letzten Jahre, mit einem Kursanstieg von über +10.000%, einem Verhundertfacher in weniger als 5 Jahren…

--> Das spricht für ein riesiges Kurs-Vervielfacher-Potenzial

Für die Aktien der kanadischen

Trillium Gold Mines

Link zur IR-Seite

(WKN: A2P64R | ISIN: CA89623Q1028)

Mein heutiger Favorit besitzt gerade mal 15 km südlich von Great Bear, mit dem LEO Projekt, ein Vorkommen, das eine noch größere Landfläche aufweist.

Das für eine unglaublich günstige Marktkapitalisierung von 30 Millionen US-Dollar. Einem Fünftel dessen, was ursprünglich, für das Haupt-Projekt Newman Todd, an der Börse bezahlte wurde und einem Achtzehntel der Marktkapitalisierung von Great Bear Resources.

--> Der Kurs befindet sich – wie Sie sehen - in Feierlaune…

… weil – ein Analystenhaus ein 1. Kursziel von 4,78 CA$ verkündete:

Roosevelt Research schreibt:



„Wir geben eine indikative Bewertung unter der Annahme ab, dass Trilliums Newman Todd nach Abschluss der Exploration Goldreserven in Höhe von 1,0 Moz aufweist, wobei wir unsere Hoffnungen auf die jüngsten hochgradigen Entdeckungen auf dem Great Bear's Dixie-Projekt und die bald in Betrieb gehende PureGold's Red Lake-Mine mit Reserven von 1,0 Moz Gold setzen. Unter der Annahme, dass Mcap/Reserven ein Vielfaches von 100 US$ pro Unze erreichen, erhalten wir einen Zielpreis von 4,78 $ für Trillium Gold.“

--> Goldpreis die Marke von 1.800 US-Dollar überschritten.

Lange ist ein solcher Höhenflug her, denn solche Preise haben wir zuletzt vor 8 und 9 Jahren gesehen. Und die Goldpreis-Rallye wird im Zuge der Corona-Pandemie weitergehen. Davon profitieren jetzt gerade kleinere

--> Goldminengesellschaften, die bislang vom Anleger-Mainstream „links liegen gelassen“

worden sind. Es ist davon auszugehen, dass Investoren den neuen Trend bald erkennen und Geld in solche hoffnungsvollen Projekte investieren werden. Und ein Beispiel für eine unentdeckte Perle mit reichlich frischem Geld und

Das Besondere an Trillium Gold: Der Minenwert hat nachweislich eine

--> hochwertige Goldlagerstätte im namhaften Bergbaubezirk Red Lake,

in einem Gebiet, das mit den

--> jüngsten sagenhaften Goldentdeckungen

einen regelrechten

--> Goldrausch im Nordwesten von Ontario

Nahezu alle Aktien liefen zuletzt gut im Red Lake. Vor allem die Werte mit starkem, erfahrenen Management, konnten massiv steigen.

Wie jüngst:

Silver Dollar Resources – startete allein durch den Beginn seiner Feldarbeiten auf einem eher relativ kleinem Red Lake Vorkommen – eine Rally um über +100% in 10 Handelstagen.

Pacton Gold lief mit Abschluss seiner jüngsten Finanzierung von 0,70 auf 1,60 CA$ in 2 Tagen und von unter 20 auf fast 40 Mio. CA$ Marktkapitalisierung. Außer ein paar historischen Bohrergebnissen hat das Unternehmen sonst wenig vorzuweisen.

Great Bear Resources als Platzhirsch lief mit den ersten Volltreffer-Bohrergebnissen vor zwei Jahren von 0,50 bis mittlerweile auf 18 CA$ pro Aktie oder +3.500%.

Der einzige Unterschied, zwischen Great Bear („Dixie-Projekt“) und Trillium ist vereinfacht gesagt, dass erstere es schafft, die Anleger mit starken Bohrergebnissen immer wieder aufs Neue zu begeistern, damit frisches Geld für weitere Bohrungen einsammelt und das Potenzial hebt.

Was mich bei Trillium hingegen am meisten begeistert, neben dem Umstand, dass die Aktie 18-Mal günstiger bewertet wird, ist das Potenzial, das mehr als 20 einzelne hochgradige Zonen entlang der aktuellen Streichlänge der im Nordosten verlaufenden Newman-Todd-Struktur (NTS) bieten.

--> Newman Todd gehöret nun zu 86 Prozent Trillium Gold.

In Kürze plant Trillium Gold 100% des gesamten Projekts, das vormals mit seinem ehemaligen 50/50 JV Partner Redstar entwickelt wurde, zu akquirieren.

Newman Todd ist die "Erweiterung/Verlängerung" der Rubicon Mine Projekte, siehe Karte.

Allein mit dem Projekt kann die Aktie einen Kurs von bis zu 10 CA$ rechtfertigen (200M Bewertung) und für ein Update der PEA braucht man gar nicht mehr so viel bohren (5.000 Meter sind dieses Jahr noch geplant)...

Das Projekt ist ein richtiger Rohdiamant.

Bisher wurde dort nur spärlich in Tiefen von mehr als 400 Metern gebohrt oder getestet. Daher verfügt das Projekt über ein hervorragendes Potenzial: Die Mineralisierung bleibt entlang des Streichens und der Tiefe noch offen. Das heißt: Es besteht Potenzial für eine noch erheblichere Ausdehnung der goldführenden Erzzonen.

Trillium Gold Mines

Link zur IR-Seite

(WKN: A2P64R | ISIN: CA89623Q1028)

Und das spricht ganz klar für das Flaggschiff-Projekt Newman Todd und seinen Wahnsinns-Möglichkeiten:

41 % (von 109) Bohrlöchern haben über verschiedene Intervalllängen mehr als 20 g/t Gold angezeigt.

Ein regelrechtes Netzwerk von sehr goldreichen Adern.

Hier kann mindestens 2,2 km entlang des Trends gefolgt werden.

Mit einem 5.000 Metern Bohrprogramm soll nach Strukturen gebohrt werden, die mögliche Goldgehalte von mehr als 100 g/t Gestein haben könnten.

Im SuperBergbaubezirk Red Lake sind bereits historische Gehalte von bis zu 681 g/t Gold gefunden worden.

In Red Lake wurden in den letzten 75 Jahren ca. 27 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 0,5 Unzen bzw. ca. 15 Gramm Gold pro Tonne Gestein gefördert.

Trillium hat ein Portfolio von drei großen Vermögenswerten im Distrikt und über 60.000 Meter historische Bohrungen mit einem erheblichen Potenzial für nicht getestete Ziele absolviert.

Jetzt hat das Unternehmen gerade

--> wieder 1 Mio. Kanada Dollar frisches Geld

durch eine Privatplatzierung von 2.083.000 Einheiten zu einem Preis von jeweils 0,48 CAD erhalten. Zusammen mit diesem Geld betragen die Barmittel von Trillium aktuell rund 2,5 Mio. Kanada-Dollar. Sollten jetzt alle Schritte umgesetzt werden, die Erfolg versprechen, dann

--> wiederholt sich eine vergleichbare Great Bear Story 2.0!

Denn mit dem Geld will Trillium Gold Mines bald durchmehr als 5.000 Metern Bohrkernlänge, beim Newman Todd-Projekt neue Ziele erreichen. Gezielt soll nach Strukturen gebohrt werden, die wie in Vergangenheit starke Goldgehalte von mehr als 100 g/t versprechen. Wenn man hier erfolgreich ist, bedeutet das für die kleine Goldminenaktie von Trillium

--> ein „Game-Changer“-Potenzial,

--> das die Aktie sprunghaft in die Höhe katapultieren lassen dürfte, sobald die Bohrergebnisse veröffentlicht werden…

Aber jetzt kommt noch etwas „oben drauf“: Das sogenannte „Leo-Projektgebiet“ wurde bisher vom Markt und den Anlegern so gut wie übersehen.

Man könnte auch sagen: Es war bisher noch nicht richtig auf dem Radar vieler Anleger. Dabei handelt es sich der Größe nach um eine ähnliche oder sogar

--> noch größere Potenzialfläche als beim Great-Bear-Hauptprojekt.

Das Projekt ist tatsächlich viel größer als das Dixie-Vorkommen von „Great Bear“ selbst und liegt auf demselben Trend und weist die gleichen Strukturen auf. Was darauf hindeutet, dass sich die Geologie dort beinahe identisch präsentiert.

Das Kurspotenzial daraus dürfte immens sein!

--> Hier könnte Trillium noch ein Ass mit viel Wert im Ärmel haben.

Nur zum Vergleich: Das Explorationsunternehmen Great Bear Resources Ltd., das sich auf Edelmetallprojekte in Red Lake, Ontario (Dixie Lake und West Madsen), konzentriert, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. Kanada-Dollar. Trillium Gold Mines ist dagegen gerade einmal mit rund 30 Mio. US-Dollar bewertet!!!

Und Achtung: Trillium-Chef David Velisek will jetzt nach der Privatplatzierung für „das Unternehmen derzeit

--> Fachkräfte mit unglaublichen Fähigkeiten identifizieren und rekrutieren,

„die in den Verwaltungsrat und das Managementteam aufgenommen werden sollen“. Mit den ersten Kandidaten konnte ich bereits Kontakt herstellen und glaube, das gibt einige spannende News in den kommenden Tagen und Wochen.

Diese sollen das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seines Geschäfts verstärken. Anleger können also bei der Trillium Gold Mines auf weitere interessante und positive Nachrichten hoffen, die sicherlich den Aktienkurs nach oben treiben werden!

Und nicht vergessen: Die bisher

Trillium Gold Mines

Link zur IR-Seite

(WKN: A2P64R | ISIN: CA89623Q1028)

handeln Sie also jetzt, bei – noch! – erschwinglichen Aktienkursen von gerade einmal rund 1,17 Euro (Börse Frankfurt) je Stück.

Ihr

Tenbagger-Team

P.S. P.S.: Das sind handfeste Fakten, die alle für unbedarfte Anleger leicht übersehbar in der Präsentation schlummern. Potenzielle Anleger sollten darum unbedingt die angehängte Unternehmenspräsentation anschauen!

DISCLAIMER

Interessenkonflikt

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Bullrich Media Ltd („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder.

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Trillium Gold Mines wurden Verfasser, Herausgeber und Vermittler entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Herausgeber halten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorstellung Aktien, Warrants und/oder Optionen des besprochenen Unternehmens Trillium Gold Mines.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Bitte den vollständigen Haftungsausschluss & Interessenkonflikte beachten.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Bullrich Media Ltd

Lidia Glinskaya

International House

24 Holborn Viaduct

London EC1A 2BN

United Kingdom

Kontakt:

Telefon: +44 20 7193 4992

E-Mail: info@tenbagger-report.de

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11893196

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Lidia Glinskaya

Verfasser des Artikels: Tenbagger*

*Pseudonym (Richtiger Name ist dem Herausgeber bekannt)

Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss