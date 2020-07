Liebe Leserinnen und Leser,

Hier liegt wahres Game-Changer-Potenzial! Gold-Aktien laufen wie verrückt. Ein Vergleichswert meiner heutigen Favoriten, brachte Anlegern den Einhundertfachen Einsatz in weniger als 5 Jahren. Das war ein Gewinn von satten +1.000% in diesem kurzen Zeitraum. Ich frage Sie: Wer braucht bei solchen Aktiengewinnen noch überbewertete Aktien wie Tesla, Shopify oder Lululemon?

Was würden Sie heute dazu sagen, wenn ich Ihnen mit den Aktien des Goldentwicklers Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R) einen neuen Kandidaten für einen „ Verfünf- bis Verachtzehnfacher “ präsentiere, der ein Projekt besitzt, das beim letzten Goldpreishoch vor einer Dekade bei 1.800 US-Dollar, an der Börse mit 150 Millionen US-Dollar bewertet wurde und heute nur ein Bruchteil davon kostet.

Jetzt wird endlich auf diesem extrem aussichtsreichen, hochgradigen Goldvorkommen gebohrt. Soeben hat das Management, eine Pressemeldung veröffentlicht, die den Kurs nach oben katapultieren können. Es wurde die erste Phase mit einem 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm verkündet.

David Velisek, CEO von Trillium Gold Mines, kommentierte diesen glorreichen Tag:

„ Mit unseren neuen technischen und neuem Managementteam, unseren erneuten Bemühungen, die Struktur von Newman Todd zu bohren, verfolgen wir das Ziel, die Größe und den Gehalt der bekannten mineralisierten Zonen zu erhöhen, die hochgradige Mineralisierung in die Tiefe zu verfolgen und in potenziellen Parallelstrukturen zu explorieren, um neue Goldzonen zu entdecken ".

Die Newman Todd-Projekt wird nach sieben Jahren Pause weiter erkundet, denn es gibt mehrere unerprobte Zonen und neue geologische Modelle, die laut Analystenstudie ein Vorkommen von mindestens 1 Mio. Goldunzen in Aussicht stellen, die zudem deutlich größer werden könnt.

Weil die Erdschichten eine erhebliche Goldmineralisierung bis wenigstens fast einem Kilometer unter der Oberfläche beherbergen, was durch frühere Bohrungen und hochgradige Adern in 800 Metern Tiefe, mit 8 Gramm Gold pro Tonne bestätigt wurde.

Das Geheimnis vom Gold in dieser Lagerstätte des „Red Lake“ sticht sofort ins Auge – Wie im Bild mit 681 Gramm pro Tonne Goldgehalt (Rekordverdächtig!!!)

Hier geben sich die Weltkonzerne die Klinke in die Hand, in dem Gebiet. Durch den Kauf des Red Lake Minenkomplexes vom weltgrößten Konzern Newmont Corporation durch die australische Evolution Mining, für 375 Millionen US-Dollar wurde die Bedeutung der Region deutlich, die überreif für neue Entdeckungen und Übernahmen wird.

Tatsächlich handelt es sich bei Trillium um die potenzielle „Wiederholung“ der Erfolgsgeschichte wie sie der „Milliarden-Explorer“ Great Bear Resources schrieb , der mittlerweile als „Shooting-Star“ an der Börse gefeiert wird, mit fast 700 Millionen US-Dollar Bewertung . Fraglos, eine der mit Abstand erfolgreichsten Goldaktien der letzten Jahre, mit einem Kursanstieg von über +10.000%, einem Verhundertfacher in weniger als 5 Jahren…

--> Das spricht für ein riesiges Kurs-Vervielfacher-Potenzial

Für die Aktien der kanadischen

Trillium Gold Mines

Link zur IR-Seite

(WKN: A2P64R | ISIN: CA89623Q1028)

Mein heutiger Favorit besitzt gerade mal 15 km südlich von Great Bear, mit dem LEO Projekt, ein Vorkommen, das eine noch größere Landfläche aufweist.

Das für eine unglaublich günstige Marktkapitalisierung von 30 Millionen US-Dollar. Einem Fünftel dessen, was ursprünglich, für das Haupt-Projekt Newman Todd, an der Börse bezahlte wurde und einem Achtzehntel der Marktkapitalisierung von Great Bear Resources.

--> Der Kurs befindet sich – wie Sie sehen - in Feierlaune…

… weil – ein Analystenhaus ein 1. Kursziel von 4,78 CA$ verkündete:

Roosevelt Research schreibt:



„Wir geben eine indikative Bewertung unter der Annahme ab, dass Trilliums Newman Todd nach Abschluss der Exploration Goldreserven in Höhe von 1,0 Moz aufweist, wobei wir unsere Hoffnungen auf die jüngsten hochgradigen Entdeckungen auf dem Great Bear's Dixie-Projekt und die bald in Betrieb gehende PureGold's Red Lake-Mine mit Reserven von 1,0 Moz Gold setzen. Unter der Annahme, dass Mcap/Reserven ein Vielfaches von 100 US$ pro Unze erreichen, erhalten wir einen Zielpreis von 4,78 $ für Trillium Gold.“