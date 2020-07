Apple Pay, Paypal, Tencent – schafft Covid das Bargeld ab?

Bargeldlos zahlen

So digital die Welt von heute auch sein mag, es gibt immer noch viele Menschen, die regelmäßig Bargeld verwenden. Spezifische Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen, sind weniger geneigt, sich der bargeldlosen Gesellschaft anzuschließen, und viele von ihnen verwenden Bargeld als ihre primäre Zahlungsmethode. All dies änderte sich jedoch während der COVID-19-Pandemie und der darauffolgenden Wirtschaftskrise. In Kanada beispielsweise begannen Senioren über 65, doppelt so häufig bargeldlos zu zahlen¹.

Milliarden Menschen auf der ganzen Welt waren isoliert, und als Geschäfte und Restaurants geschlossen oder auf reinen Lieferbetrieb umgestellt wurden, war eine Anpassung des Zahlungssystems erforderlich. Darüber hinaus wurde physische Währung, die von Hand zu Hand gereicht wird, als Übertragungsweg für Keime angesehen. Die Weltgesundheitsorganisation hat sogar offiziell empfohlen, die Verwendung von Papiergeld auf ein Minimum zu reduzieren.

Das Verbraucherverhalten, mobile Zahlungssysteme zu nutzen, war bereits im Aufschwung, aber jetzt ist es eine Notwendigkeit geworden. In Schweden beispielsweise gab es 2019 mehr bargeldlose Transaktionen als Bargeldtransaktionen, was das skandinavische Land als Weltmarktführer in der Kategorie positionierte².

Apps, die digitale Zahlungen erfordern, wie etwa Apps für Essens- und Lebensmittellieferungen, werden immer beliebter und haben sogar überzeugte Bargeldnutzer dazu bewegt, zu einer digitalen Zahlungsstrategie zu wechseln. Und da diese Schwelle jetzt überschritten ist, werden diese Mitglieder der Gesellschaft, die zu bargeldlosen Zahlungen genötigt wurden, vielleicht nicht mehr zum Bargeld zurückkehren.

Mobile Zahlungen

Smartphones als Zahlungsmethode zu verwenden ist keine ganz neue Idee. In den letzten Jahren haben eine wachsende Anzahl von Smartphone- und Betriebssystementwicklern ihren Geräten mobile Zahlungsoptionen hinzugefügt, die kontaktlose Technologie nutzen, wie etwa Near-Field Communication (NFC).