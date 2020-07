Sensation für Hexagon Anleger: Aktie ziehst stark an – Das ist der Grund (Neues unglaubliches Kursziel veröffentlicht)

Trotz der Corona-Krise und den damit verbundenen Risiken konnte Hexagon Composites einen neuen Großauftrag aus den USA vermelden. So hat die Hexagon-Geschäftseinheit Agility Fuel Solutions von einem US-Transitbus-Kunden einen Auftrag für CNG-Kraftstoffspeichersysteme in Höhe von zehn Millionen US-Dollar (etwa 115 Millionen Norwegische Kronen) erhalten. Der nordamerikanische Markt für CNG-Transitbusse wachse weiterhin stetig. Das spielt Hexagon Composites in die Karten. Seit Jahren liefern die Norweger die passenden Lösungen für die CNG-Mobilität. Das Geschäft ist profitabel, anders als das Wasserstoff-Segment, welches gerade aufgebaut wird.

