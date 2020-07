NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gestiegen. In allen Laufzeiten fielen die Renditen. Die Unsicherheit an den US-Finanzmärkten nahm wieder zu. Die weiterhin hohen Neuinfektionen in den USA mit dem Coronavirus stützten die als sicher geltenden Anleihen. Zuletzt mehrten sich die Sorgen, dass die Erholung der US-Wirtschaft durch die Entwicklung gebremst werden könnte. Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Montag in den USA nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,139 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,269 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 7/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,604 Prozent. Longbonds mit einem Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 22/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,300 Prozent./jsl/bgf/mis