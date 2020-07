Corona-Pandemie scheint die Welt verändert zu haben - und hat bestimmte Aktien auf Höhenflüge geschickt.

Neues

Amerikanische Wachstumsdaten und Ansteckungszahlen gingen in verschiedene Richtungen

Die Ansteckungszahlen in mehreren amerikanischen Bundesstaaten haben im Laufe des Monats Juni Unheil verkündende Tendenzen in den USA gezeigt - und zwar in solchem Maße, dass Florida und Texas begannen, ihre Wiederöffnung zurückzurollen. Gleichzeitig äußerte Anthony Fauci, ein bekannter Immunologe und Mitglied der Corona-Task Force von Präsident Trump, seine Besorgnis. Daneben kam es zu neuen Virusaus-brüchen in unter anderem China und außer Kontrolle geratenen Ansteckungszahlen in mehreren Regionen in Südamerika. Die Zahlen schienen Unheil zu verkünden, gleichzeitig wurden aber im Laufe des Monats Juni eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die auf eine Erholung in den früher so stark beeinträchtigten Wirtschaften deuten. Eine Erholung, die zwar von einem niedrigen Niveau ausgeht, die aber trotzdem eine Besserung darstellt, die ebenfalls von neuen wirtschaftlichen Initiativen von Zentralbanken und Regierungen unterstützt worden ist.

Demokratischer Präsidentschaftskandidat Joe Biden geht in Führung

Nach den neusten Meinungsumfragen ist Joe Biden vor Donald Trump in Führung gegangen. Letztgenannter war unter anderem wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise sowie mit den Protesten im Zuge der tödlich ausgegangenen Verhaftung des Afroamerikaners George Floyd im US-Bundesstaat Minnesota stark kritisiert worden. Anschließend weiteten sich die Demonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner auf mehrere Orte in den USA und in der ganzen Welt aus. Joe Biden führt in den Meinungsumfragen mit etwa 7 Prozentpunkten vor seinem 3½ Jahre jüngeren Mitbewerber. Bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November in den USA ist jedoch noch nichts entschieden.

Corona-Pandemie scheint die Welt verändert zu haben - und hat bestimmte Aktien auf Höhenflüge geschickt

Die Anleger an den Kapitalmärkten sind emsig damit beschäftigt, die Konsequenzen der Corona-Krise und ihre Auswirkungen für die Zukunft abzuschätzen. Viele Fragen haben sich dahin gehend aufgetan, welche Folgen vorübergehend sind, und wie viel sich für immer verändert hat. Die Anleger haben bisher deutlich Stellung bezogen - und zwar mit den globalen Softwareunternehmen und Unternehmen in den Bereichen Internethandel als Gewinner. Diese beiden Industrien sind dieses Jahr um 24 % bzw. 30 % gestiegen. Dies steht in scharfem Kontrast zu den Unternehmen in den Bereichen Ausrüstungen für die Ölindustrie und Luftfahrt. Der Wert dieser beiden Industrien hat sich im ersten Halbjahr etwa halbiert.