FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Weiterhin steht der EU-Sondergipfel in Brüssel im Blick der Märkte. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,10 Prozent auf 176,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,47 Prozent.

Der EU-Gipfel wurde nach Fortschritten im Ringen um ein Corona-Krisenpaket erneut verlängert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht nach dreitägigen Verhandlungen nun die Chance auf einen Durchbruch. Der Kern des Corona-Programms soll kleiner als bisher geplant ausfallen. Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte aber wie Merkel, noch sei nichts in trockenen Tüchern. Die Unsicherheit an den Märkten hält also an.

Von der verbesserten Aussichten auf eine Einigung profitierten italienische Anleihen besonders stark. Auch die Renditen von griechischen, spanischen und portugiesischen Papieren gaben nach. Die Verhandlungen sollen um 18.00 Uhr fortgesetzt werden./jsl/he