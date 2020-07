Seit fast 50 Jahren in Südamerika - die Grosso Group aus Vancouver ist eine Säule im internationalen Bergbaufgeschäft. Interview mit dem CEO von Golden Arrow Joseph Grosso. WKN: A2DSQD | Symbol: G6A | CSE GRG - www.goldenarrowresources.com

Kurze Einführung von Golden Arrow

Die Golden Arrow Resources Corporation ist ein Bergbau-Explorationsunternehmen mit einem erfolgreichen Track Record in der Entdeckung und Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten. Das Unternehmen hat einen guten Hebel auf den Goldpreis, nachdem es kürzlich sein Chinchillas-Silberprojekt an einem führenden Edelmetallproduzenten (SSR Mining) verkauft hat.Golden Arrow´s Portfolio umfasst, ein neues epithermisches Goldprojekt in Argentinien, ein aussichtsreichen Golddistrikt in Paraguay, ein Basismetallprojekt im Herzen des wichtigsten Bergbaubezirks in Chile sowie weitere Grundstücke mit mehr als 200.000 Hektar in Argentinien. CEO J.Grosso

Was ist jetzt das Hauptaugenmerk von Golden Arrow?

Nachdem wir kürzlich den Verkauf unseres Teils der Chinchillas-Silbermine abgeschlossen haben, der eine eigene Entdeckung und Entwicklung war, suchen wir jetzt nach neuen Projekten und entwickeln unsere bestehenden Liegenschaften weiter. Aus unseren Pressemitteilungen geht hervor, dass wir mit der Übernahme in Paraguay gut vorangekommen sind und unsere Beteiligungen in Chile und Argentinien aufgestockt haben. Wir erwarten für die kommenden Monate einen stetigen Nachrichtenfluss. www.goldenarrowresources.com/news/2020

Was waren die Highlights der letzten 18 Monate? Natürlich war der Verkauf der Chinchillas-Silbermine für Golden Arrow sehr wichtig. Wir haben SSR Mining-Aktien erhalten, und dies hat sich für unsere Aktionäre als großartig erwiesen, da die Aktien seit der Transaktion stark an Wert gewonnen haben. https://goldenarrowresources.com/news/2019/golden-arrow-resources-anno ...

Sie haben gerade das Rosales Copper Project in Chile erworben – Was ist der Hintergrund? Das technische Team von Golden Arrow hat großes Interesse an Chile, einer reifen und stabilen Bergbaujurisdiktion, die derzeit unterbewertete Projekte mit hervorragendem Potenzial, bei gleichzeitig niedrigen Entwicklungskosten und angemessenen Akquisitions- und Transaktionskosten bietet. Unser Team ist von der Ausweitung unserer Aktivitäten und dem Potential in Chile begeistert.

Das Rosales-Kupferprojekt befindet sich in der Atacama-Region, einer sehr produktiven Bergbauregion, in der sich mehrere große Edel- und Basismetallminen befinden. Das 1.450 Hektar große Rosales-Projekt ist auf festen Straßen erreichbar und liegt weniger als 90 Kilometer vom Bergbauzentrum Copiapo entfernt, welches über erstklassige Explorations- und Bergbauinfrastruktur verfügt. Das Unternehmen startet ein Explorationsprogramm der Phase 1, das detaillierte Kartierungen und Probenahmen sowie geophysikalische Untersuchungen der Bodenmagnetik und des IP /Resistivity (IP/Widerstands) umfassen wird.