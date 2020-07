PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben zu Wochenbeginn mehrheitlich im Plus geschlossen. Weiterhin steht der EU-Sondergipfel in Brüssel im Fokus der Anleger, der am Montagabend fortgesetzt werden soll. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich vorsichtig optimistisch zu den Einigungschancen geäußert.

In Polen haben derweil Konjunkturdaten positiv überrascht. So ist entgegen den Erwartungen die Industrieproduktion im Juni gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent gestiegen. Im Mai war hier noch ein Einbruch 17 Prozent verzeichnet worden.