Die Aktienmärkte sind heute wieder einmal eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: während etwa der Dow Jones und der Nebenwerteindex Russell 2000 kaum verändert handeln, gewinnt der Nasdaq 100 wieder deutlich hinzu. Amazon etwa gewinnt alleine heute 85 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzu (und das ohne Nachrichten) - die Investoren stürzen sich also wieder auf jene (Tech-)Aktien, die in den letzten Monaten und Jahren besonders gut gelaufen sind. In dieser Woche beginnt im Tech-Sektor (nach Netflix in der Vorwoche) die Berichtssaison für die US-Tech-Werte (heute IBM). Der Dax springt wieder über die 13.000er-Marke, die EU hat sich offenkundig über die Verteilung der Hilfsgelder geeinigt - aber die Verhandlungen über weitere Streitpunkte gehen weiter..

Das Video "Die Rückkehr der Tech-Euphorie!" sehen Sie hier..