Juice Plus+ & Der Einstieg in den Direktvertrieb

Während Firmen und Unternehmen aufgrund der aktuellen Beschränkungen stillstehen und Menschen es schwer haben ihrer professionellen Tätigkeit nach zu gehen, boomt der Markt des Direktvertriebes. Hier profitieren zigtausende Menschen aller Altersklassen vom direkten Geschäft aus erster & zweiter Hand. Wir haben uns an der Stelle mit Juice Plus+ auseinandergesetzt um das Konzept des Direktvertriebes besser zu verstehen.

Bild: Webseite: Juice Plus. Quelle: https://www.juiceplus.com/at/de

Mit voller Kraft nach vorn!

Juice Plus+ ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln weltweit. Das 1970, von Jay Martin in den USA gegründete, Unternehmen hat sich auf in Kapseln konzentriertes Obst, Gemüse und Beeren spezialisiert und vertreibt seine Produkte mittlerweile in über 25 Ländern der Welt. Seither hat sich Juice Plus+ kontinuierlich weiterentwickelt und zu ist zu einem global führenden Unternehmen in der Branche aufgestiegen. Außerdem kombiniert das Unternehmen die Vorteile des Empfehlungsmarketings und des Direktvertriebs in einem hybriden Modell und bietet Menschen somit eine einzigartige Gelegenheit.

Empfehlungsmarketing als Erfolgsrezept

Der Direktvertriebssektor verzeichnet in Europa einen Umsatz von 35 Mrd. EUR, angetrieben von starken nationalen Märkten wie Deutschland und Frankreich, die zu den zehn größten globalen Märkten gehören. Beim Direktvertrieb werden die Produkte über persönliche Produktempfehlungen von Kunden und Vertriebspartnern vermittelt. Das bedeutet, dass man den Umweg über den Handel gar nicht erst gehen muss. Diese direkte Abwicklung ermöglicht mitunter bessere Preise als bei Zwischenhändlern und schafft zusätzliche Anreize für den Vertrieb, der sich darum bemüht die Produkte nach bestem Wissen und Gewissen erfolgreich an den interessierten Kunden zu vermitteln. Um Produkte empfehlen zu können, ist es auch notwendig eine hohe Qualität des Produkts zu gewährleisten. Gerade hier punktet Juice Plus+ mit jahrzehntelanger Expertise in der Produktion und einer Auswahl von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln.

Flexibilität trifft auf Kreativität

Die hochwertigen Produkte sind ein Teil des Erfolges von Juice Plus+. Der andere Teil sind die Juice Plus+ Mitglieder, die im Namen und auf Rechnung von Juice Plus+ die Produkte durch persönliche Kontakte und Gespräche an den Endkunden empfehlen und für erfolgreiche Vermittlungen Provisionen und Boni erhalten. Aufgrund der Tatsache, dass man keine Produkte ankaufen muss, sich nicht um Dinge wie Lagerung, Versand und Rechnungsstellung kümmern muss, sondern lediglich durch Eigeninitiative und Empfehlung Käufer für die Produkte findet, ist die Investition vergleichsweise gering. Zudem ist es jedem selber überlassen wann und wie er die Aktivität betreiben möchte, ob Teilzeit oder Vollzeit, Offline oder Online. Gerade hier ist Juice Plus+ Vorreiter in der Nutzung von den sozialen Medien undmodernen digitalen Kommunikationskanälen, um Kunden und Mitglieder auf Juice Plus+ aufmerksam zu machen. Außerdem ist die Community bereits so groß, dass man auch miteinander Erfolge verzeichnen kann, wöchentliche Workshops und Fortbildungen besuchen darf und mehrfach im Jahr zu Festlichkeiten eingeladen wird, wo die neusten Strategien, Produkte und Möglichkeiten präsentiert werden.