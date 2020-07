NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich zum Wochenbeginn keine klare Tendenz durchgesetzt. Der Dow Jones Industrial drehte zuletzt zwar ins Plus, die Gewinne hielten sich aber in Grenzen. Zuletzt lag der Leitindex mit 0,07 Prozent moderat im Plus bei 26 691 Punkten. An der Technologiebörse Nasdaq ging es hingegen wieder kräftig aufwärts.

Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs sprach von ermutigenden Nachrichten zu einem Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Diese machten Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft und kämen mithin an der Börse gut an. Er verwies auf gute Nachrichten des US-Pharmakonzerns Pfizer und dem Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech zu einem potenziellen Impfstoff. Zudem warteten der britische Pharmariese Astrazeneca und die Universität Oxford mit Daten zu einem Impfstoffkandidaten auf, die Analysten zufolge ebenfalls Hoffnung machen.