Klaus Patzak wird neuer Vorstand von Schaeffler. Der 55jährige tritt seinen Posten am 1. August an. Er übernimmt das Amt des Finanzvorstands. Patzak folgt damit auf Dietmar Heinrich, der die Gesellschaft Ende Juli verlässt. Heinrich will sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.Patzak hat zuvor für Siemens gearbeitet, unter anderem als CFO des Gas- und Power-Geschäfts. Er war auch Finanzvorstand bei Bilfinger und bei ...