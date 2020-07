In den ersten sechs Monaten steigt das Transaktionsvolumen bei Zeal um 75 Prozent auf 314,4 Millionen Euro an. Die Umsätze gehen um 44 Prozent auf 43,3 Millionen Euro zurück. Hier muss das Online-Lotterievermittlungsgeschäft von Lotto24 herausgerechnet werden. Das EBITDA sinkt von 31,2 Millionen Euro auf 3,3 Millionen Euro.Für das Gesamtjahr will die Gesellschaft die Marktführerschaft weiter ausbauen. Erwartet wird ein ...