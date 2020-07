Nikola – welch ein Einbruch

Minus 21% – kräftiger Einbruch bei Nikola, halbiert vom Top mittlerweile. Muss man sie haben? Das haben wir im Webinar am Abend erläutert. Dazu -spätes Urteil am Abend in den USA. Betrifft Bayer. Im Turbo-Dienst geben wir die Richtung vor. Unser Trade im Turbo-Dienst war am Montag: Rein bei 12.820, raus bei 13.100 um kurz nach 21.30. 280 Punkte Gewinn für unsere Leser. So muss das sein;-). Damit haben wir die Tagesspanne bis auf 15 Punkte voll ausgeschöpft. Garniert mit Hebel 6 in der WKN KB3NJQ war dies eine feine Sache.