Nach Aufwärtswind in den letzten Wochen stürmt der DAX am Montag abermals nach oben. Die Hoffnung auf eine Einigung im Streit über den Corona-Wiederaufbaufonds beflügelte den DAX, der seinem „großen Bruder“ jenseits des Atlantiks zunehmend enteilt. Zunächst ging es am deutschen Leitindex leicht abwärts auf ein Tief von 12.812 Zählern. Danach stieg der Kurs kräftig an und schloss nahe dem Tageshoch mit einem Plus von einem Prozent auf 13.047 Punkten.