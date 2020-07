Gold schüttelt Konsolidierung ab

Die letzten zwei Wochen über steckte der Goldpreis in einer Spanne zwischen 1.800 und 1.815 US-Dollar fest. Dabei spielte sich die Seitwärtskonsolidierung auf einer entscheidenden Trendbegrenzung ab, die mit dem gestrigen Kursanstieg bereits ein Ende gefunden haben könnte. Ein Top kann damit mit immer höher werdender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, sodass die Bullen die Oberhand behalten und weitere Zugewinne vor dem Hintergrund eines schwächeren US-Dollars etabliert werden könnten. Bis zu den Rekordständen aus Ende 2011 bei 1.921 US-Dollar ist es jetzt auch nicht mehr weit, dieses Ziel haben Bullen schon länger im Visier.

Glänzende Aussichten

Solange die einstige Aufwärtstrendlinie um 1.805 US-Dollar nachhaltig verteidigt werden kann, sind weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 1.832, darüber an 1.845 US-Dollar auf kurzfristiger Basis stark anzunehmen. Mittelfristig ist ein Anstieg an rund 1.900 US-Dollar zu favorisieren und kann über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP5P3E gehandelt werden. Ein zeitnaher Einbruch des Goldpreises erscheint unwahrscheinlich, für den Fall eines Rücksetzers unter das Niveau von 1.790 US-Dollar könnten allerdings Abschläge auf 1.765 US-Dollar eintreten. Darunter findet das glänzende Metall bereits bei 1.746 US-Dollar eine weitere starke Unterstützung vor.