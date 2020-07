Münchner Re mit Befreiungsschlag

Nachdem die Aktie der Münchner Rück Versicherungsgesellschaft zwischen Sommer 2019 und Februar dieses Jahres eine monotone Aufwärtsbewegung auf ein Rekordhoch von 284,20 Euro eingeschlagen hatte, kam mit dem Corona-Crash endlich etwas mehr Bewegung auf. Dabei setzte das Papier binnen fünf Wochen auf die markante und mittelfristig entscheidende Horizontalunterstützung um 140,90 Euro zurück. Seit Mitte März herrscht aber wieder eine Erholungsbewegung und präsentiert sich bislang in einem dreiwelligen Kursmuster mit einem entsprechenden Verlaufshoch bei 242,50 Euro. Die letzten sechs Wochen über konsolidierte das Papier seitwärts in einem bullischen Dreieck aus. Dieses scheint die Aktie mit dem Anstieg vom gestrigen Handelstag nun verlassen zu wollen und wird somit allen technischen Erwartungen an eine Fortsetzung der Rallye gerecht.

Fünfwelliger Impuls?!

Sobald es gelingt auf Wochenschlusskursbasis das Niveau von 240,00 Euro nachhaltig zu überwinden, dürften die Junihochs bei 242,50 Euro rasch einem Test unterzogen werden. Weitere Gewinne lassen sich darüber an 250,00 bzw. 266,30 und schlussendlich sogar an die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 284,20 Euro ableiten. Für diesen Fall kann ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SB1P2K erfolgen. Die maximale Rendite bei vollständiger Ideenumsetzung beliefe sich dann auf bis zu 135 Prozent. Sollte das Papier der Münchner Rück allerdings unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 223,72 Euro zurückfallen, dürften Bären kurzfristig wieder die Oberhand gewinnen und könnten zu Abschlägen zurück auf 208,00 Euro führen. Knapp darunter verläuft auch schon der 200-Wochen-Durchschnitt bei 203,67 Euro und dürfte spätestens an dieser Stelle für eine mehrere Wochen andauernden Pullback.