Bei PLUG POWER geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit stellt sich der Preis nun auf 7,60 EUR. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zweiundzwanzig Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 9,27 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Investoren, die für PLUG POWER bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

