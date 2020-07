TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Vermehrt positive Meldungen zur Corona-Impfstoffentwicklung stützten ebenso wie die Gewinne an den US-Börsen, wo Technologietitel deutlich zulegten.

Ein Impfstoff zum Beginn des dritten Quartals könnte sich als das positive Gegenstück zu der Pandemie seit Beginn des Jahres erweisen, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einem Kommentar an. Am Montag nach Handelsschluss in Asien waren unter anderem vielversprechende Neuigkeiten zu einem Mittel der Universität Oxford und des britischen Pharmaunternehmens Astrazeneca bekannt geworden.