Sebastian Kurz sagte es Journalisten bei der EU in Brüssel ins Mikrofon: Wenn Deutschland und Frankreich etwas ausmachen, sollen wir das alle abnicken. Wenn sich aber eine Gruppe von Ländern zusammenschließt, kann sie viel erreichen. Ja, so einfach ist es. Trotzdem stellen es die Zeitgeistmedien unentwegt so hin, als wäre es alternativlos „europafreundlich“ stets im

Der Beitrag EU-Gipfel: Nichts ist alternativlos erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.