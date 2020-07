Evotec steigt mit Boehringer Ingelheim bei QUANTRO ein

Neuigkeiten kommen heute vom Biotech-Unternehmen Evotec: Die Hamburger melden eine Partnerschaft mit der QUANTRO Therapeutics GmbH aus Wien. Neben einer operativen Zusammenarbeit beteiligt sich das TecDAX-notierte Unternehmen auch an dem österreichischen Kooperationspartner - gemeinsam mit Boehringer Ingelheim. Finanzielle Details zu den Vereinbarungen - operativ wie in Sachen der Beteiligung - legt Evotec am Dienstag nicht vor. Man ...