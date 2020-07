Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern wächst

Die Aktienkurse erholten sich im 2. Quartal genauso zügig und stark, wie sie in der Zeit vom 19. Februar bis zum 23. März gesunken waren. Noch bemerkenswerter war vielleicht, wie viele Aktien am 30. Juni auf einem Rekordhoch schlossen. Diese Zweiteilung des Marktes in Gewinner und Verlierer im Covid- / Post-Covid-Umfeld hat bevorteilte Unternehmen und Branchen auf neue Rekordniveaus getrieben, während belastete Unternehmen mit wenig Aussicht auf eine Erholung spürbare Kursverluste hinnehmen mussten.

Weil das Virus nun bereits seit einigen Monaten sein Unwesen treibt, können wir besser beurteilen, welche primären und zuweilen auch sekundären Effekte es auf die Aktivität und das Verhalten der Wirtschaft hat. Die Verbraucher bestreiten ihren Alltag nun anders, denn durch das Arbeiten im Home Office gewinnt E-Commerce klar an Bedeutung. Zugleich stellen Lebensmittel-Lieferdienste mehr Nachfrage fest, während die Ausgaben und Investitionen in die eigenen vier Wände steigen sowie Streaming-Medien, Fitness- und Unterhaltungsangebote mehr Zulauf verzeichnen, so dass eine dementsprechend robuste Internet-Infrastruktur notwendig ist. Die Veränderungen in der Arbeitswelt fallen ebenso deutlich aus und machen eine zuverlässige Konnektivität notwendig. Konzepte wie persönliche Meetings oder auch Geschäftsreisen und der Bedarf an Büroflächen stehen auf dem Prüfstand, was für eine stärkere Nutzung von Zoom, cloud-basierter Telefonie und Modellen für entferntes Arbeiten sorgt. Jennison Associates analysiert die Entwicklungen sorgfältig, um ein Verständnis für die Chancen und Risiken zu entwickeln, die sich aus den weitreichenden Auswirkungen dieser strukturellen Veränderungen ergeben.

Die Gewinnsituation