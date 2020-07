Die Zertifikate und die Aktienanleihe richten sich an kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger mit internationalem Portfolio, die bei der L‘Oreal-Aktie von einer Seitwärtsbewegung ausgehen.

Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 160 Mrd. Euro ist L’Oreal die Nummer eins in Kosmetik weltweit. Mit der Mission „Beauty for All“ vertreibt der Konzern Haut- und Haarpflege- sowie Luxusprodukte von knapp 40 Marken in 160 Ländern. Die Aktie mit der ISIN FR0000120321 hat den Corona-Crash deutlich besser verkraftet als der Gesamtmarkt und das französische Börsenbarometer CAC40 auf Sicht von sechs Monaten um gut 20 Prozentpunkte abgehängt. Obwohl es sich um einen vergleichsweise wenig volatilen Wert handelt, sind interessante Renditen bei Seitwärtsstrategien drin.

Discount-Strategie mit 6 Prozent Puffer (September)