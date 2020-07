Vorteile von ERP im Unternehmen. Im Gespräch mit Kevin Konrad, Geschäftsführer der mediaagentur-in.berlin und Experte für ERP Beratung und Umsetzung in Unternehmen.

Die mediaagentur-in.berlin unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von ERP Projekten. Von der Strategieberatung über die Entwicklung und Umsetzung innovativer und anspruchsvoller E-Commerce-, Online- und Offline-Konzepte bis hin zur weiterführenden Betreuung der Unternehmen nach der erfolgreichen Implementierung ist Herr Konrad mit seinem Team für Kunden da.



Bild: ERP. Bildquelle: mediaagentur-in.berlin

Herr Konrad, was versteht man unter einem ERP System?

Der Begriff ERP steht für Enterprise-Resource-Planning und bezeichnet Software, die die gesamten unternehmerischen Prozesse überspannen soll. Klassischerweise handelt es sich dabei um Felder wie den Einkauf, Verkauf, Personal, Finanzen und Lagerverwaltung. Funktional ist es breiter aufgestellt als das klassische Warenwirtschaftssystem und stellt das Herz der Organisation dar. Im Idealfall laufen alle Daten der Organisation im ERP zusammen und geben einem damit die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gleichzeitig ist es die zentrale Stelle für die Kommunikation mit Drittsystemen, wie einem Onlineshop oder einem Marktplatz.

Wieso ist ein ERP System heutzutage ein absolutes Muss im E-Commerce?

Das ERP System konsolidiert die Daten aus verschiedenen Verkaufskanälen und erhöht die Effizienz bei der Abwicklung. Durch die Rolle des ERP System liegen alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen vor, um ohne zusätzlichen Aufwand Aussagen zur Marge und zur Effizienz treffen zu können.

Darüber hinaus ermöglicht die Konsolidierung der benötigten Daten in einem ERP System die schnelle Erschließung neuer Verkaufskanäle.

Im E-Commerce geht es heute um Schnelligkeit bei gleichzeitiger Exzellenz in den Prozessen. Um das leisten zu können, braucht es eine zentrale Stelle, in der alle Fäden zusammenlaufen.

Welche Funktionen sollte ein gutes ERP System mitbringen?

Wichtig sind die klassischen Kernbereiche wie Artikelverwaltung, Lagerverwaltung, Kundenverwaltung und Finanzen. Oftmals haben gerade kleinere ERP Systeme ihre Stärke in einem der Bereiche, andere Bereiche sind dafür weniger stark ausgeprägt. An dieser Stelle muss dann oftmals evaluiert werden, welche Bereiche tatsächlich benötigt werden. Je nach Größe der Firma kommt man dann aber auch oftmals an den Punkt, dass alle Teilbereiche gleichbedeutend sind. Wenn dem so ist, wird der Markt der potenziellen ERP Systeme relativ klein. Der Start mit einem neuen ERP System sollte aber in jedem Fall mit einer ausführlichen Evaluierung starten.