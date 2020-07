Am gestrigen Montag, den 20.07.2020 konnte der Silberpreis erstmals seit gut drei Jahren wieder über die magische Marke von 20 US$ je Unze springen. Ausgelöst wurde dies allen voran durch die Mitteilung des Sprott Silver Trust, 1,5 Milliarden Dollar für den Ankauf von physischem Silber aufbringen zu wollen. Bei einem Silberpreis von 20 US$ entspräche das einem Kaufvolumen von 75 Millionen Unzen Silber, was knapp 9% der gesamten jährlichen Silber-Fördermenge entspricht. Im Corona-Jahr 2020 wohl sogar weit über 10%, da viele Minen aufgrund der Covid-19-Pandemie ihre Pforten einstweilen schließen mussten. Ende Juni waren weltweit mindestens 101 Minen, in den Silber gewonnen wird, vorübergehend geschlossen.

Sprott kauft damit in einem ohnehin schon angespannten Markt eine überaus große Menge an physischem Silber. Bullionhändler verlangten zuletzt aufgrund der extrem hohen Nachfrage Aufschläge von bis zu 20%. Der Silbermarkt wird bereits jetzt so unglaublich bullish gehandelt, sodass diese 75 Millionen Unzen physischen Silbers, die Sprott nun kaufen will, einen unheimlichen Druck auf die Silber-Shorts ausüben und damit den Silberpreis nochmals spürbar antreiben dürften.