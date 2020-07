Dietmar Hopps dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG wird Heidelberg Pharma weitere finanzielle Mittel in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Eine entsprechende FInanzierungszusage habe man erhalten, meldet das Biotech-Unternehmen aus Ladenburg am Dienstag. „Die konkrete Ausgestaltung der Finanzierung wird durch die Gremien der Heidelberg Pharma AG mit dievini zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt”, ...